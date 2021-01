Vanaf april crematies in crematorium Oostende

In maart zal het nieuwe crematorium Polderbos in Oostende voor het eerst technisch operationeel zijn. Er wordt eerst proefgedraaid, maar vanaf april vinden er ook crematies plaats mét plechtigheden en publiek.

Het langverwachte crematorium aan de middenkust is eigendom van Oostende en de drie omliggende gemeentes. Jaarlijks zullen er zo'n 2.700 crematies plaatsvinden. Tussen Oostende en Zandvoorde, in een parkzone, net naast het stadsrandbos ligt het nieuwe crematorium van Oostende. Een sober en sereen gebouw waar de technische installaties onttrokken zijn aan de zichtbaarheid. Op dit crematorium is lang gewacht. Momenteel zijn er twee crematie-ovens, maar er is plaats voor een derde. Straks vinden hier zo'n twaalf crematies plaats per dag.

Er zijn twee grote ceremoniezalen. Eén van 250 zitplaatsen, en een kleinere voor 150 mensen. In het najaar wordt ook de omgeving rond het crematorium aangepakt. Er komen bomen en rustplaatsen, een strooiweide en ook een natuurbegraafplaats voor urnes.

