Vanaf morgen boetestaking: wel degelijk nog controles mogelijk

De vier politievakbonden roepen agenten op om vanaf morgen een maand lang geen boetes uit te schrijven voor verkeersovertredingen. Maar volgens de korpschefs zal de impact in West-Vlaanderen eerder beperkt blijven. Gisteren zaten ze nog samen. "In Brugge zijn we nu toch al enkele weken actie aan het voeren tegen de fietsverlichting waar we verbaliserend optreden," zegt korpschef Dirk Van Nuffel van de Brugse politie. "Ik heb van mijn mensen vernomen dat ze dat zullen blijven doen – ook de komende vier weken."

Extra druk door gevangenis

Dirk Van Nuffel is ook voorzitter van de West-Vlaamse korpschefs. Zijn agenten staan extra onder druk door de wekelijkse stakingen in de gevangenis van Brugge. Dat gaat volgens Van Nuffel ten koste van ander politiewerk.

"Het feit dat we ’s nachts politiemensen – of overdag – politiemensen moeten inzetten om stakende cipiers te vervangen betekenen dat die politiemensen geen toezicht kunnen doen, hun wijkwerk niet kunnen uitvoeren, dat er minder capaciteit is om politie-interventies af te wikkelen: dat is wel jammer," zegt Van Nuffel. "We begrijpen dat er wordt gestaakt en dat de minimale dienstverlening voor het gevangeniswezen eigenlijk een dode mus is."

Ook tijdens kerstdagen

De vakbondsactie loopt tot 15 januari. Zware overtredingen, zoals dronken rijden, brengen worden wel beboet. "Ik stel toch maar vast dat de politiemensen overal in onze provincie enorm veel geduld hebben en dat hun inzet ook in deze kerstdagen zal verder gaan."

