Vanaf morgen nieuwe blauwe zak in IVVO-regio (Ieper-Veurne)

Ook in de IMOG-zone is dit zo. In de pmd-zak mogen tot nu toe enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. In de nieuwe blauwe zak komen daar ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen bij, zoals yoghurtpotjes of botervlootjes. Maar ook plastic zakken en folies mogen je vanaf 1 april allemaal in dezelfde zak gestopt worden.



Dat is zowel goed voor het milieu als voor de portemonnee want per inwoner kan men jaarlijks ongeveer 8 kg extra verpakkingen in de blauwe zak sorteren. Door goed te sorteren kunnen gebruikte verpakkingen opnieuw ingezet worden als grondstof. Zo wordt er energie bespaard en wordt er minder CO2 uitgestoten.