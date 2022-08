Vanaf nu boete voor wie autoluw centrum Blankenberge binnenrijdt

Voorlopig kwamen ze er zonder boete vanaf, tot nu dus.

Duidelijke signalisatie

Je ziet de automobilisten twijfelen aan de ingang van de Steenstraat: mag ik hier nu inrijden of niet. Nochtans is de signalisatie duidelijk. In juli en augustus mag je zonder vergunning of speciale toelating het centrum van Blankenberge niet meer binnen met de auto.

Hans Quaghebeur van de politie: "We zijn ermee gestart op 1 juli. Daarom hebben we in samenspraak met het stadsbestuur de mensen wat tijd gegeven om te wennen aan de nieuwe situatie. We zijn nog niet onmiddellijk begonnen met boetes uitdelen. Die periode is nu afgelopen. We zijn nu een maand mensen aan het verwittigen. We verwachten nu toch de mensen de nieuwe situatie kennen, of de meesten toch."

Geen paaltjes meer

Mensen die er wonen of werken mogen uiteraard wel nog het centrum binnenrijden. Vorig jaar stonden er paaltjes die de doorgang belemmerden, maar het stadsbestuur opteert nu voor ANPR-camera's, camera's met nummerplaatherkenning.

Burgemeester Björn Prasse: "Het is een bewuste keuze geweest om die palen niet te vervangen. De kost om op elke lokatie die verzinkbare paaltjes te vervangen lag zo hoog, dat de keuze voor de ANPR-camera voor de hand lag. De kost ligt lager en je kunt ze ook inzetten voor andere veiligheidsdoeleinden."

Honderden overtredingen per dag

Op piekdagen registreren de ANPR-camera's enkele honderden overtredingen. Omdat er duizenden mensen rondwandelen en fietsen, is dat echt wel gevaarlijk. "We doen dit niet voor ons plezier. Dit is een zeer drukke winkel-wandelstraat. Het is de belangrijkste verkeersader in de stad, en al het volk dat van het station naar het strand wil, moet langs die straat."

"We merken dat ondanks onze uitgebrede sensibilisering er toch nog enkele honderden auto's per dag het centrum binnenrijden. We willen dat naar nul terugdringen."

En dus mogen hardleerse automobilisten zich vanaf nu aan een GAS-boete van 58 euro verwachten.