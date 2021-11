Vanaf vandaag: coronapas verplicht in horeca

Wie vanaf vandaag, 1 november, op restaurant of op café wil, moet een coronapas laten zien. Dat kan via een app waarbij een QR-code wordt gescand of op een papier met je coronacertificaat. Sinds vrijdag moet het personeel in de horeca wel al een mondmasker dragen.

Met de invoering van de coronapas in de horeca en fitnesscentra, volgt Vlaanderen de regels die al in de rest van het land van kracht waren. Die beslissing zorgt voor een eensgezindheid in ons land. Het personeel in de horecazaken en fitnesscentra moet nu zelf controleren of de bezoekers volledig gevaccineerd zijn, negatief hebben getest of voldoende antilichamen hebben door een eerdere besmetting. Wie op het terras gaat zitten of een wc-bezoek brengt, hoeft het Covid Safe Ticket niet te tonen.

Onder 12 jaar

Kinderen jonger dan 12 jaar en 2 maanden hebben geen coronapas nodig. Dat heeft met de vaccinatieleeftijd te maken. Jonger dan twaalf wordt er (nog) niet gevaccineerd en het zou onwerkbaar zijn om alle kinderen voortdurend te moeten testen om ze mee te nemen naar een horecazaak.

Evenementen

De drempel die bij evenementen bepaalt wanneer het CST ingezet moet worden om de mondmaskerplicht te doen vervallen, wordt weer verlaagd tot 200 personen binnen en 400 buiten. Momenteel konden binnenevenementen vanaf 500 personen en buitenevenementen vanaf 750 personen plaatsvinden zonder beperkingen én zonder coronapas, tenzij de lokale overheid daar anders over besliste. Voor discotheken en nachtclubs blijft het gebruik van de pas altijd verplicht.