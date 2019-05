Vanaf vandaag deelsteps in De Haan en Oostende

Wie op zoek is naar een manier om zich te verplaatsen in kustgemeenten De Haan en Oostende, kan vanaf vandaag gebruik maken van elektrische deelsteps. Die waren al een tijdje aangekondigd, maar zijn vanaf nu te zien in het straatbeeld.

Twee weken geleden gaf Björn Anseeuw, schepen van Mobiliteit (N-VA), groen licht voor de deelsteps in Oostende, waardoor inwoners en toeristen er vanaf nu gebruik van kunnen maken. In totaal zullen daar 500 deelsteps te vinden zijn in Oostende. Ook in De Haan werd beslist om dit mobiliteitsalternatief te implementeren. Het proefproject bestaat daar uit 100 elektrische deelsteps.

Aangepast model

Beide kustgemeenten werken samen met Flash, een Duitse start-up. Nu zijn er aan de kust nog gewone modellen van de steps aanwezig, maar binnen afzienbare tijd worden die vervangen door een nieuw model. Dat is aangepast aan de lokale omstandigheden: dikkere banden voor het zand en een onafhankelijk remsysteem vanwege de extra wind aan zee.

Langs de hele kust?

Flash wil het deelstepproject ook uitrollen in nog andere badsteden. "Er zijn al gesprekken bezig, maar het is uiteindelijk onze ambitie dat onze deelsteps langs de gehele Belgische kust beschikbaar zullen zijn", zegt Kurt Van Landeghem, algemeen directeur van Flash Benelux.

Bekijk ook: