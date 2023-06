Vanaf vandaag elke dag redders in Oostende

Vanaf vandaag zijn er vier strandreddingsposten in Oostende dagelijks bemand. Het gaat om de posten in Mariakerke, de post aan de Koninginnelaan en de post aan de Kursaal/Oosthelling. Daarnaast zijn ook twee EHBO-hulpposten open.

In de zomervakantie (van 1 juli tot en met 31 augustus) zijn alle posten dagelijks geopend. 61 jobstudenten zullen er de 13 posten langs de hele kustlijn van Oostende bemannen. Daarnaast zullen ook de zes EHBO-posten elke dag open zijn.

Ter hoogte van de hoofdpost ‘strandredders en politie’ is er trouwens een nieuwe zone toegevoegd. Vorige jaren waren er regelmatig interventies nodig in die zone, dus worden er daar ook redders geposteerd in de maanden juni en september.

Naseizoen

In het naseizoen (van 1 tot en met 17 september) worden opnieuw dezelfde vier strandposten zoals in het voorseizoen behouden: Mariakerke, Koninginnelaan, en kursaal/Oosthelling.