Vanaf vandaag verkeershinder op E403 door herstellingswerken

De rechterrijstrook van de E403 in de richting van Brugge is al een tijdje in slechte staat. De aannemer gaat er de rijstrook herstellen. Vanaf woensdag is de rechterrijstrook afgesloten tussen Moorsele en Roeselare en Brugge. Het verkeer zal over twee rijstroken moeten, tot net voor de brug van de Oekensestraat over de E403. Het tankstation in Oekene blijft wel bereikbaar. De herstellingswerken duren normaal gezien tot half maart.

Een tweede fase volgt later, met werken tussen de brug in Oekene en afrit 6 van de E403 in Roeselare is nog niet bekendgemaakt.