Volgende zomer kun je in Middelkerke live concerten meepikken in de eerste pop-up concert-en evenementenarea aan de kust. De Sportpaleis Groep wil tot 5500 toeschouwers ontvangen in een gigantisch tentencomplex.

Dat is dan een combinatie van zittend en staand publiek. Als iedereen moet zitten, is er plaats voor 3500 toeschouwers. Het is het eerste pop-up concertcomplex dat op die schaal wordt gebouwd in België. Het Sportpaleis is onderdeel van Live Nation, het grootste live entertainment bedrijf ter wereld, en baat ook de Lotto Arena en Vorst Nationaal uit. De pop-up arena komt op de vrijetijdssite aan de Westendelaan.