Vanavond herdenking Senne Bogaerts in Heule

In Heule herdenken familie en vrienden vanavond Senne Bogaerts uit Lendelede.

De jongeman overleed bij een verkeersongeval. Zijn moeder postte naar aanleiding van de herdenking een opvallende open brief op facebook en die werd maar liefst 35.000 keer gedeeld, meer dan 11.000 lezers plaatsten ook een opmerking. In de brief richt de vrouw zich tot zij die een orgaan zouden kunnen hebben van haar zoon.