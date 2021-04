Vanavond start de paasvakantie in mineur

De kust verwacht een start in mineur van de Paasvakantie. Het voorspelde slechte weer zit daar voor veel tussen. De hotelsector is alvast pessimistisch. Want de reserveringen vallen tegen.

En er is zelfs sprake van vroege boekers die nu annuleren.

Pasen is traditioneel de start van het toeristisch seizoen aan de kust. Maar het is deze keer niet de grote toeloop zoals in andere paasperiode. Bart Boelens, Horeca Middenkust: "We hebben de laatste dagen slecht weer voorspeld gekregen en dat heeft geresulteerd in heel wat annuleringen, ook van boekingen van mensen die op hotel wilden. Het is zelfs heel bedroevend als we het bekijken. "

Het weer is natuurlijk een bepalende factor. Maar er zijn nog altijd ook de coronavoorschriften waar je als toerist mee moet rekening houden. Zelfs met weinig drukte is handhaving nog altijd een uitdaging. Maar Toerisme Oostende is er klaar voor. "We hebben een speciaal plan gemaakt wat mensen moeten weten als ze naar Oostende komen. Waar moet ik een mondmasker dragen, waar zijn er toiletten, welke wandelingen en zoektochten zijn er? We willen mensen zo goed mogelijk onthalen en spreiden. En dat mensen toch zo goed mogelijk Oostende kunnen ontdekken. Want behalve het centrum waar je kunt winkelen is er ook nog heel wat te ontdekken in de groene natuur."