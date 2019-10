Vanavond stille wake voor man die aan lot was overgelaten

Er is vanavond een stille wake op de Grote Markt van Kortrijk, voor de man die er twee weken geleden overleed terwijl een achttal mensen hem voorbijwandelde.

Het onderzoek naar de voorbijgangers die de stervende man niet hielpen loopt intussen, maar het parket blijft daarover karig met commentaar. Maar het misprijzen blijft, en mondt nu uit in een stille wake voor de Wevelgemnaar.

Eerder deze week legde al iemand bloemen neer tegen de verzuring in deze maatschappij, vanavond verwachten ze iets meer volk op de Grote Markt, om 19u00. Wie wil deelnemen, neemt best een kaars, een witte ballon of een witte roos mee.

LEES OOK: