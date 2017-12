Vandaag en morgen werken op E403

Op woensdag 6 december en donderdagavond 7 december worden, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, dringende herstellingswerken uitgevoerd op het trage rijvak van de E403 in de rijrichting Kortrijk.

Op woensdag 6 december start de aannemer vanaf 9u (na de ochtendspits) met het herstel van putten in het wegdek op de E403 in de rijrichting Kortrijk ter hoogte van kilometerpunt 52,870 (tussen Torhout en Lichtervelde). Deze werken duren vermoedelijk tot 16u.



Op donderdagavond 7 december worden gelijkaardige werken uitgevoerd op de E403 in de rijrichting Kortrijk maar nu ter hoogte van kilometerpunt 55,30 en 54,970 (eveneens tussen Torhout en Lichtervelde). Deze werken starten na de avondspits (vanaf 19u) en zullen beëindigd zijn voor de ochtendspits begint. Deze werken worden ’s nachts uitgevoerd omdat het gaat om een grote herstelling en we zeker willen zijn dat het asfalt voldoende is afgekoeld wanneer er weer auto’s over moeten rijden.



Beide herstellingswerken vinden plaats op het trage rijvak.

Opgelet: deze werken zijn zeer weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de data opschuiven!