Vandaag overlegcomité: wat ligt op tafel?

De horecasector, bij ons vooral aan de kust en rond Brugge een bijzonder belangrijke sector, hoopt alvast op versoepeling vanaf 1 april. Met een plan van aanpak stellen ze voor om dan te mogen openen: aan tafel blijven, contactregistratie, controle op de luchtkwaliteit en anderhalve meter tussen de tafels. Voor het bedienend personeel ook beter beschermende FFP2-maskers.

Reissector hoopt op perspectief

De reissector dan: die wil in de Paasvakantie graag reizen aanbieden, maar vraag is of het dan al zal kunnen. Touroperator TUI uit Oostende heeft alvast alle reizen buiten Europa geschrapt tot na de Paasvakantie. Voor de zomer zijn er nog altijd weinig boekingen: we durven duidelijk nog niet te boeken.

Ook de cultuur- en evenementensector kijkt uit naar versoepeling en de mogelijkheid om met publiek te werken.

En wie weet mogen we straks met acht afspreken buiten? Virologen lijken niet tegen, zij het ook hier onder voorwaarden: mogelijk kan acht buiten op openbaar domein, en blijven de beperkingen in de eigen tuin.