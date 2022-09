Vandaag start proces Campingmoord Middelkerke

In het hof van assisen in Brugge start om 9 uur het assisenproces over de zogenoemde campingmoord. Drie mannen moetenzich verantwoorden voor de moord op een man van 37 in Middelkerke. Ze staan ook terecht voor lijkverberging.

De politie van Middelkerke controleerde in 2017 rond 2 uur 's nachts een verdachte auto met drie inzittenden in de Spermaliestraat. In de koffer van de Seat Ibiza la een onthoofd lichaam van een Oostendenaar. De bestuurster en haar twee passagiers werden opgepakt. Bij het verhoor viel nog een extra naam en de politie had intussen melding van nog een andere beschuldigde dat er problemen waren op camping Marva III, in de buurt. (lees verder onder de foto)

In een caravan vonden speurders bloedsporen. Er waren al een tijdje incidenten, onder andere over eten dat het slachtoffer -dat toen bij één van de beschuldigden die in de caravan woonde- had gestolen. Het conflict zou kort voor de moord weer opgelaaid zijn.

Gekneveld en gestoken

De Oostendenaar lag te slapen toen de Middelkerkenaars met Waalse en Brusselse roots op 6 december caravan 116 binnenstapten. Het blijft onduidelijk wat er die avond precies gebeurd is. Het staat wel vast dat het slachtoffer gekneveld werd met een telefoonkabel en rake klappen te verwerken kreeg, onder andere met een steelpan. Het slachtoffer werd ook bewerkt met een aardappelmesje, een vleesspies en een broodmes. (lees verder onder de foto)

Om te voorkomen dat de caravan onder het bloed zou zitten, kreeg hij op een bepaald moment een kookpot aangereikt om zijn bloed op te vangen. Uiteindelijk werd ook met die kookpot nog hard op zijn hoofd geslagen. Eén van de beschuldigden gaf toe dat hij ten slotte de keel van het slachtoffer over sneed. Nadien werd het lijk met een kruiwagen verplaatst naar een leegstaande caravan. Daar werd het lichaam van ter hoogte van de schaamstreek nog in brand gestoken.

"Niet mee te maken"

Tot op vandaag houdt één beschuldigde vol dat hij weliswaar aanwezig was in caravan 116, maar dat hij met de moord zelf niets te maken heeft. Volgens hem was de deur van de caravan op slot, waardoor hij niet kon vluchten. Toen de feiten helemaal uit de hand liepen, trok hij zich naar eigen zeggen terug in de slaapkamer. Van daaruit zou hij gehoord hebben hoe de man die de keel oversneed nog 'Allah Akbar' riep.

Dezelfde man die ontkent dat hij iets met de moord te maken heeft trommelde wel een vriendin met haar toenmalige vriend op om "een probleem op te lossen". Het koppel kwam vanuit Namen af naar Middelkerke. Na hun arrestatie aan de Slijpebrug zat het duo enkele maanden in voorhechtenis. Ondertussen zijn ze al veroordeeld tot respectievelijk 120 uur werkstraf en vijftien maanden gevangenisstraf met uitstel voor lijkverberging. (lees verder onder de video)