Na de gasexplosie vorige week werden alle nutsleidingen in de buurt van de Christinastraat en de Ooststraat afgesloten. Sinds dit weekend is alles weer aangesloten, ook het drinkwater. Maar dat betekent nog niet dat mensen meteen weer van het water kunnen drinken: na een onderbreking moet in de leiding eerst weer overal drinkbaar water rondstromen voor het water dat uit de kraan komt weer drinkbaar is.

Vandaag zal uit testen moeten blijken of het drinkwater in de bewuste buurt weer drinkbaar is.

