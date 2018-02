Vandaele en Cattrysse bundelen krachten in De Haan

Cattrysse gaat niet voor de sjerp

De twee hebben destijds samen in het schepencollege gezeteld en zeggen dat de samenwerking toen prima verliep. Ook daarna hebben ze altijd goede contacten onderhouden. “Eigenlijk vullen wij elkaar uitstekend aan”, zeggen beiden. Rudi Cattrysse: “Wilfried kom je niet elke dag op café tegen, maar hij heeft een sterke dossierkennis en de broodnodige contacten op het hogere niveau. En een pak ervaring”. Rudi Cattrysse is de zoon van Ivan Cattrysse die 20 jaar lang burgemeester was in De Haan. Hij zetelt ook al sinds 2012 in de gemeenteraad en is al 8 jaar schepen. Volgens sommigen zou Rudi Cattrysse weggaan bij de meerderheidspartij Bewust omdat hij per se burgemeester wil worden. Cattrysse ontkent dat: “Dat ik alleen uit zou zijn op de sjerp, is een flauwe roddel. En die is makkelijk te ontkrachten: de afspraak is dat Wilfried de lijst trekt en zo mogelijk burgemeester wordt. Ikzelf zal de lijst duwen. Daarmee is het voor iedereen duidelijk dat ik niet voor mezelf rij, maar voor de groep”.

Vandaele en Cattrysse gaan de komende weken voortwerken aan hun lijst en afspraken maken met de kandidaten, bekende politici en nieuwe mensen. Ook de naam van de lijst blijft nog geheim. Zeker is dat de N-VA de lijst zal steunen, alsook SAMEN, de groep onafhankelijken die al sinds jaar en dag samenwerkt met Vandaele.

