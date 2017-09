Vandaele (N-VA) pleit voor fusie De Haan en Zuienkerke

Wilfried Vandaele: “Zuienkerke is met 2.700 inwoners een naar Vlaamse normen erg kleine gemeente, en de gemeente sluit wat profiel betreft goed aan bij De Haan-Wenduine. Maar in Zuienkerke heeft één partij alle gemeenteraadszetels, zodat zij wellicht niet geneigd zullen zijn vrijwillig te fuseren met een andere gemeente”.

Wat brengt een fusie op?

De premie die Vlaanderen toekent aan de gemeenten die samengaan, is aanzienlijk: Vlaanderen neemt per inwoner een schuld van 500 euro over. De Haan en Zuienkerke zouden zo 7.650.000 euro binnenhalen, waardoor de schulden van beide gemeenten zouden dalen van 17.670.000 euro naar 10.000.000 euro.

Wilfried Vandaele besluit: “Dat zou een mooi verhaal kunnen zijn, maar voor zover ik weet hebben De Haan en Zuienkerke hier nog geen gesprekken over gehad. Ik verwacht ook dat Zuienkerke niet staat te springen. Maar of het verstandig is te wachten tot er een verplichting komt, is een andere zaak.“

Reacties burgemeesters

Peter Breemersch, burgemeester De Haan: "Wij kunnen vandaag perfect alle noden en behoeften van de bevolking invullen en ook op financieel vlak zijn we zeker heel gezond."

Alain De Vlieghe, burgemeester Zuienkerke: "Wij zijn een typische plattelandsgemeente en De Haan is een typische kustgemeente. Dat is moeilijk te koppelen. We hebben elk onze voordelen en nadelen. Ik denk dat het beter is om samen te werken dan samen te wonen."