Vandalen '9K' op Jan Breydel: acht verdachten opgepakt

De politie van Brugge heeft acht verdachten opgepakt voor vandalisme in het Jan Breydelstadion. Enkelen onder hen hebben al bekend. Ze spoten graffiti op de muren, en brandden '9K' in het voetbalveld, een verwijzing naar het postnummer van aartstivaal AA Gent.

De feiten gebeurden eind februari. Vandalen braken binnen in het Jan Breydelstadion en veroorzaakten heel wat schade. Ze schilderden doelpalen in het blauw, bekladden de muren met graffiti met beledigingen aan het adres van Clubsupporters en brandden '9K' in het grasveld. 9K staat voor 9000, het postnummer van Gent.

Thuis opgepakt

Club Brugge en de stad zelf dienden klacht in en de Brugse voetbalcel kon uiteindelijk alle acht de verdachten identificeren. In opdracht van de onderzoeksrechter heeft de politie hen onlangs thuis opgepakt en meegenomen voor verhoor. Enkelen onder hen hebben intussen ook al bekend. De onderzoeksrechter zal moeten bepalen wat er met hen gaat gebeuren.

De schade na het vandalisme is geraamd op tienduizenden euro's.

BEKIJK OOK: