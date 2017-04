Vandalen gaan flink tekeer in Kortrijkse scholen

In Kortrijk hebben vandalen vannacht lelijk huis gehouden in drie scholen.

Er is niks gestolen, maar de inbrekers hebben wel heel een grote ravage achtergelaten. De Damiaanschool is het zwaarst getroffen. Daar zijn de vernieuwde toiletten beklad met verf en zijn tegels en melkflessen stukgeslagen. Ook in de basisschool en het Lyceum OLV van Vlaanderen kwamen vandalen langs. Ze haalden spullen overhoop en spoten de turnzaal onder met poeder uit een brandblusapparaat.

Ondertussen loopt ook een onderzoek naar een inbraakpoging in een school in Heule zondagavond. Alerte buren alarmeerden de politie en die kon vier jongeren uit Kortrijk oppakken en verhoren. Drie minderjarigen en een meerderjarige. Het is niet duidelijk of het om dezelfde daders gaat. De politie van Kortrijk is alvast van plan om overdag én ’s nachts extra controles te houden in de buurt van scholen.