Vandalen op nagelnieuw speelplein

De stad ziet zich genoodzaakt het politietoezicht te verhogen en GAS-boetes uit te schrijven als de vandalen worden betrapt.



Zowel op het speelplein De Linde tussen de Kapucijnenlaan en Mentenhoekstraat als op het speelpleintje op het Tilloplein in de Meensestraat sloegen recent vandalen toe. “Medewerkers van de stadsdiensten merkten enkele dagen op rij dat vandalen pas aangelegde beplanting op De Linde vernielden of wegnamen."

"Wraakroepend"

"Dat is wraakroepend als je weet dat we onze speelpleinen niet alleen willen voorzien van speeltoestellen maar ook een mooie groene aanblik willen geven”, vertelt schepen van Jeugd Lothar Feys. “We kunnen dit uiteraard niet op zijn beloop laten en nemen meteen extra maatregelen. De politie zal het toezicht op het speelplein overdag, ’s avonds en ’s nachts gevoelig verhogen. Op die manier willen we het speelpleintje voor verder onheil behoeden en de daders snel te pakken krijgen”, stelt burgemeester Bert Maertens.

Camerabewaking op Tilloplein

Ook op het Tilloplein stelden de stadsdiensten recent herhaaldelijk vandalisme vast. Naast vernieling van de recente beplanting, is er geregeld glas te vinden en blijken rondslingerende bierflesjes een probleem. De geplande camerabewaking in de Sint-Pietersstraat en aan het speelplein wordt vanaf vrijdag geïnstalleerd door de leverancier. “Hopelijk schrikken de camera’s vandalen en sluikstorters in de toekomst af. Ik wil elke Izegemnaar oproepen tot burgerzin en verantwoordelijk gedrag, want dergelijk asociaal gedrag kunnen we niet tolereren”, besluit burgemeester Bert Maertens.