De feiten dateren van zaterdagnacht, even over 2 uur. De daders sloegen met een hamer een ruit in en raakten zo binnen. Daarop vernielden ze verschillende muren en ook deuren. Het was hen louter om het vandalisme te doen. Er werd niets gestolen, en alle vernielde binnendeuren waren niet eens gesloten.

Op camerabeelden is te zien hoe de vandalen met een radiosysteem communiceren. Allicht stonden er dus kompanen buiten op wacht. Van de daders ontbreekt elk spoor.