Vandalen slaan toe in school in Kortemark

Op sociale media circuleren verschillende foto’s van het voorval in de basisschool langs de Torhoutstraat. Vandalen gooiden onder meer een bank omver, trokken bloemen uit en kieperden vuilbakken uit over de speelplaats. Het nabijgelegen jeugdhuis De Fauteuil reageerde al via Facebook: “Wij proberen in het jeugdhuis een drugs- en geweldvrije zone te creëeren zodat de jeugd een veilige plek heeft om eens weg te gaan binnen Kortemark, zaken zoals deze keuren we dus honderd procent af. We zullen er alles aan doen om te achterhalen wie hiervoor verantwoordelijk is en de juiste maatregelen treffen naar de toekomst toe.”