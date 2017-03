Wie in de namiddag of in de weekends in het stationsgebouw van Diksmuide naar het toilet moet of wil schuilen, is er aan voor de moeite.

De NMBS heeft beslist dat het stationsgebouw gesloten wordt omwille van vandalisme. In het station is er in de namiddag geen personeel aanwezig in de loketten, maar wachtende reizigers konden wel gebruik maken van de accommodatie. Maar intussen hebben vandalen het er al bont gemaakt.

Het stadsbestuur onderhandelt intussen met de NMBS over de plaatsing van camera's. Maar tot het zo ver is, staan de reizigers dus in de kou.