Vandalen teisteren stationshal Kortrijk

Afgelopen nacht hebben enkele vandalen het behoorlijk bont gemaakt in de inkomhal van het Kortrijkse station.

Ze gooiden afval in het rond, scheurden ook brochures en trokken een afvalsorteerbak omver. De politie kwam ter plaatse en verplichtte de vermoedelijke daders om de troep op te ruimen. Die waren vermoedelijk in de inkomhal blijven slapen en konden niet naar buiten. Ze kregen ook een pv voor het niet naleven van de coronamaatregelen, want ze droegen ze geen mondmaskers. (Lees verder onder de foto)

Peter Debaere, de uitbater van de krantenwinkel ontdekte het vandalisme om kwart voor vijf vanochtend. "Ik heb dan mijn winkel proberen open te doen maar er was iemand die hysterisch begon te doen, te roepen dus heb ik toch de politie gebeld. Ik heb de rolluik dichtgehouden tot de politie hier was. Ik was toch niet op mijn gemak, daarom heb ik ook de politie gebeld om zeker te zijn dat ik veilig kon opengaan."