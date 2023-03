Vande Lanotte daagt Turks regime voor Internationaal Strafhof

Het dossier van Vande Lanotte bevat misdaden tegen zo'n 1.300 mensen, van foltering tot ontvoering. Volgens de voormalige politicus van Vooruit doet de Turkse president Erdogan geen moeite om de folteringen te verbergen, maar pronkt hij ermee. Vande Lanotte diende al in februari klacht in, maar door de aardbevingen in Turkije maakt hij het nu pas bekend.

Wie voor de misdaden verantwoordelijk is, president Erdogan of niet, wordt bewust in het midden gelaten, zegt Vande Lanotte. "Dat is een exclusieve bevoegdheid van de aanklager." In zijn bericht staat wel dat uit zijn onderzoek kan blijken "dat mogelijk hoge functionarissen van een NAVO-bondgenoot betrokken kunnen zijn".