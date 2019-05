Vande Lanotte wordt co-informateur

Reynders en Vande Lanotte werden donderdag om 16.00 uur in audiëntie ontvangen op het paleis in Brussel. De koning heeft beide ervaren politici belast met een informatieopdracht, "om de uitdagingen waar ons land voor staat te identificeren en om de mogelijkheden en de noodzakelijke voorwaarden tot de vorming van een federale regering na te gaan". In het kader van hun opdracht "onderhouden zij contacten met de verantwoordelijken voor de onderhandelingen in de gewesten en gemeenschappen", klinkt het in de mededeling van het paleis. Beiden hebben de opdracht aanvaard.

Een eerste vorderingsverslag wordt uitgebracht aan de koning op 6 juni.