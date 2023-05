Is Vandecasteele slachtoffer Irandeal?

Is de West-Vlaamse hulpverlener Olivier Vandecasteele het slachtoffer van de Irandeal? Dat moet toch blijken uit documenten die hackers in handen kregen, en die de Iraanse oppositie heeft vrijgegeven.

De Irandeal is een akkoord over een gevangenenruil tussen ons land en Iran.

Volgens de krant De Morgen sloot ons land een deal met Iran over de ruil van gevangenen in mei 2021. De Iraanse diplomaat Assadi was een paar maanden daarvoor bij ons veroordeeld voor het beramen van een terreuraanslag. Vandecasteele liep toen nog vrij rond in Iran. Pas vorig jaar is hij opgepakt en veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. Het lijkt er dus op dat Iran hem gebruikt als pasmunt om Assadi vrij te krijgen.