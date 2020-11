Vandenbussche maakt debuut met "Cupido"

"Cupido" is het thrillerdebuut van de Pannenaar Kristiaan Vandenbussche. Als ervaren strafpleiter in moordzaken moest hij niet ver zoeken naar spannende intriges om de lezers mee te sleuren in een meeslepend verhaal.

Kristiaan speelde al een poos met de gedachte om de stap te zetten naar misdaadauteur. Het boek speelt zich voor een groot deel af aan de Westkust. Cupido gaat over vijf jongeren die geconfronteerd worden met een dramatisch feit uit hun verleden. Na een uit de hand gelopen grap belanden ze in een gesloten jeugdinstelling. Het vijftal krijgt daarna de kans op een nieuw leven maar met een zware rugzak van een crimineel verleden.

Het boek is een kennismaking met de werking van justitie in een wervelend misdaadverhaal. Maar schrijven is schrappen, de auteur is daarbij begeleid door Michiel Devlieger. "Cupido" verschijnt deze week.