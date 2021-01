Vandewiele neemt belangrijke Italiaanse sectorgenoot over

Savio Group werd in 1911 opgericht in Pordenone, in het noordoosten van Italië, en is vooral bekend van zijn spinmachines voor de textielindustrie. Daarnaast heeft het ook een belangrijke elektronica-afdeling. Savio Group heeft sites in Italië en België, maar ook in China, India, Duitsland en Zwitserland. In 2019 realiseerde de groep een omzet van 270 miljoen euro. Vandewiele boekte in datzelfde jaar een omzet van 370 miljoen euro. De Belgen hebben ook al fabrieken in Italië, China en Duitsland, naast Frankrijk en Zweden.

Zeer weinig impact voor Kortrijkse vestiging

Volgens Philippe Van de Velde, marketing director bij Vandewiele, gaat het om één van de grotere overnames voor het Kortrijkse bedrijf. De bedoeling van de overname van Savio Group, aldus Van de Velde, is te diversifiëren. Vandewiele is nu de grootste speler in de markt van tapijtmachines, maar dat is geen gemakkelijke markt. Behalve over spinmachines, beschikt Savio Group ook over een belangrijke elektronica-afdeling, met bijvoorbeeld expertise in sensoren. Vandewiele hoopt schaalvergroting te kunnen realiseren met zijn eigen elektronica-afdeling. Of er gevolgen zullen zijn van de overname voor productiesites of personeel, is nog niet bekend. Maar Van de Velde verzekert dat het in de eerste plaats de bedoeling is om omzetgroei te realiseren. Voor de fabriek in Marke bij Kortrijk verwacht hij alvast "zeer weinig impact".