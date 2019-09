Stoffel Vandoorne uit Rumbeke zal volgend jaar met een Mercedes racen in de Formule E. Het Duitse topmerk maakt zijn debuut in de elektrische tegenhanger van de Formule 1.

Vandoorne heeft dit seizoen al deelgenomen aan de Formule E met het HWA Racelab. Hij kende een moeilijk debuutseizoen en eindigde pas als zestiende in het kampioenschap. Zijn beste resultaat was een derde plaats tijdens de Formule E-race in Rome. Vandoorne racete eerder twee seizoenen in de Formule 1 voor McLaren- Renault, maar dat werd geen succes omdat zijn wagen het vaak liet afweten.