Vanessa Jodts nieuwe voorzitter Vooruit Torhout

Vanessa Jodts is al jaren actief in Torhout als gemeenteraadslid voor Vooruit en als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW.

Een positieve sfeer

De nieuw verkozen voorzitter is van mening dat Vooruit Torhout een belangrijke rol kan spelen in het lokale politieke debat.

"Ik ben ontzettend blij en trots om verkozen te zijn als voorzitter van Vooruit Torhout. Tijdens mijn periode als plaatsvervangend voorzitter kreeg ik nog meer de smaak te pakken. Er heerst opnieuw een positieve sfeer in het bestuur, waarvoor dank aan iedereen die daaraan meewerkt. Ik ben ervan overtuigd dat we als afdeling een verschil kunnen maken in onze stad”, aldus Vanessa Jodts.

Het nieuwe bestuur

Verder zullen volgende personen deel uitmaken van het nieuwe afdelingsbestuur:

Paul Dieryckx, Ine Debruyne, Nick Mouton, Iftara Mohammad, Rik Hoste, Tijs Deheegher, Sonia Nuytemans, Kim Montens, Marc Hallemeersch, Cindy Lemaire en Jonas Jaques