Vangheluwe overweegt klacht tegen laster en eerroof

Gisteren raakte bekend dat een vijftiger uit Izegem zelf een klacht heeft ingediend tegen de gewezen bisschop voor seksueel misbruik in de jaren zeventig. "Ik kan u wel zeggen dat meneer Vangheluwe bekend heeft wat hij gedaan heeft en alle andere beschuldigingen met de grootste stelligheid ontkent. Dit verhaal is voor ons ook de druppel te veel", zegt de advocaat van Vanghelwue. "Tot nu toe hebben we een gedweeë houding aangenomen tegenover nieuwe beschuldigingen en alle heisa in de pers maar het moment is misschien gekomen om die te laten varen. Wij overwegen sterk om zelf klacht in te dienen voor laster en eerroof tegen iedereen die nog nieuwe beschuldigingen uit." Volgens de advocaat is de kans ook bijzonder groot dat de feiten van de nieuwe klacht, als ze zouden hebben plaatsgevonden, verjaard zijn.