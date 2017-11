Vanheede laat afval per schip aanvoeren

Om 10 uur meerde binnenschip Zulu aan langs de Zuidkaai aan het kanaal. Aan boord 13 containers volgeladen met afval dat in West-Vlaanderen duurzaam kan worden verwerkt. Vooral het laad- en lossysteem van de containers, rechtstreeks vanop de kanaalkaai, is vernieuwend en veelbelovend. Een speciale vrachtwagen kan heel snel en meermaals per week gevulde containers wegnemen en lege terug in de plaats zetten.

Dit proefproject, eenmaal op dreef tussen Antwerpen, de Kempen en Izegem, zou jaarlijks 4.000 vrachtwagens uit het verkeer halen. Op termijn is het de bedoeling met pontons of nieuwe schepen te werken die meer dan 30 containers kunnen meenemen.