Vanheede zet pop-up containerpark op werf AZ Delta

De nieuwe hoofdcampus krijgt stilaan vorm en om de afwerkingsfase te vergemakkelijken werden op de site verschillende afvaleilanden geïnstalleerd waar verschillende afvalstromen in terecht kunnen. De verschillende aannemers kunnen er hun voorgestorteerd afval deponeren op één van de afvaleilanden. Een werknemer van Vanheede is aangesteld als verantwoordelijke voor het afvalbeheer ter plaatse en zorgt dat de containers regelmatig afgevoerd worden naar het containerpark. Zo hoeft het ziekenhuis zich niet bezighouden met de complexe afvalinzameling.

Vanheede denkt tijdens het hele proces mee met AZ Delta over de best practices inzake inzameling, recyclage en valorisatie van de ingezamelde afvalstromen. Vanheede is gespecialiseerd in afvalmanagement en verwerkt elke afvalstroom tot een nieuwe grondstof of tot energie. De groep telt ruim 580 medewerkers verspreid over 12 vestigingen in België en Frankrijk.