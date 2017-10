Federaal parlementslid Roel Deseyn komt op de tweede plaats, gewezen schepen van Cultuur Christine Depuydt op drie. In 2012 was CD&V nog de grootste partij in Kortrijk, maar toenmalig burgemeester De Clerck moest zijn sjerp toch afgeven aan Vincent Van Quickenborne. CD&V kiest naar eigen zeggen voor verjonging en wil de stad opnieuw meer besturen.