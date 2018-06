Vanluchene blijft maar winnen

Het wereldkampioenschap zijspan motorcross sloeg afgelopen weekend zijn tenten op in Cesis, in Letland. Oostrozebekenaar Marvin Vanluchene moest er met z'n Nederlandse teamgenoot Ben van den Bogaart in de eerste reeks de zege laten aan de regerende wereldkampioen, de Nederlander Etienne Bax. In reeks twee rekende Vanluchene vroeg in de koers af met de Engelse kopstarter Stuart Brown, en bouwde daarna een onoverbrugbare voorsprong op. Etienne Bax werd nu tweede. In de WK-tussenstand leiden Vanluchene-van den Bogaart met 273 punten, gevolgd door de Nederlanders Koen Hermans (234) en Etienne Bax (174). Ook Wingenaar Arne Dierckens deed het bijzonder goed in Cesis, en werd via een zesde en een vijfde plaats, vijfde overall. Komend weekend al staat de volgende WK-wedstrijd op het menu, dit keer in Estland (Kivioli).