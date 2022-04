Vanmiddag reconstructie van moord op Milan (15)

De feiten speelden zich op vrijdagavond 24 september 2021 af in de wijk Nieuwenhove in Oostkamp. Tijdens een feestje voor zijn verjaardag kreeg Jordy D. (19) het in zijn eigen woning aan de stok met het slachtoffer. Bruggeling Milan M. bezweek ter plaatse aan de gevolgen van de steekpartij. In de loop van de nacht konden de speurders elf aanwezigen arresteren. Uiteindelijk werd eerst enkel Jordy D. voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem liet aanhouden op verdenking van moord. Later werden nog twee andere mannen opgepakt: een 21-jarige man uit Oostkamp werd aangehouden op verdenking van moord en schuldig verzuim. Ook A.B. (19) werd door de onderzoeksrechter naar de gevangenis gestuurd. De Bruggeling was ook aanwezig in de garage en zou nog op het hoofd van het slachtoffer geschopt hebben. (lees verder onder de foto)

Volgens de verdediging van Jordy D. kaderde het incident in een aanslepend drugsconflict. Bij een ripdeal zou Jordy 150 gram cannabis gestolen hebben van de vrienden van Milan. De avond van de feiten zou het slachtoffer langsgekomen zijn om geld te eisen. Naar eigen zeggen verweerde Jordy zich enkel toen Milan hem probeerde aan te vallen met een stroomstootwapen. Hij verklaarde dat hij lukraak een wapen greep dat in de zetel lag. Ondertussen heeft DNA-onderzoek uitgewezen dat de feiten met een bajonet gepleegd werden. Het steekwapen werd twee dagen na de moord aangetroffen in de woning van A.B. (21).

Momenteel zitten er nog twee verdachten in de cel, waaronder de vermoedelijke dader. De reconstructie van vanmiddag moet meer duidelijkheid brengen over wat er die avond precies is gebeurd.