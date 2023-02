Vanmiddag reconstructie van zwaardmoord in Marke

In het onderzoek naar de moord op een 52-jarige vrouw in Marke wordt vandaag een reconstructie gehouden. Begin december 2022 werd het slachtoffer met een zwaard om het leven gebracht door haar partner, Mohammed Z. .

De feiten speelden zich af op zondagavond 4 december 2022 in de Monseigneur Callewaertstraat in Marke. Agenten van de politiezone Vlas stelden toen vast dat Heidi B. met geweld om het leven was gebracht door haar 37-jarige partner Mohammed Z. . In de woning bevond zich toen ook de 9-jarige pleegdochter van het slachtoffer. Zij raakte gewond, maar kon vluchten.

Na de feiten sloeg Mohammed op de vlucht, maar hij liet zich later vrijwillig inrekenen door de politie. Hij werd gearresteerd en voorgeleid op verdenking van moord en poging tot moord. Mohammed Z. woonde officieel nog bij het slachtoffer, maar zij had ondertussen al een nieuwe vriend, zeer tegen de zin van Mohammed. Op die bewuste avond kwam het voor de zoveelste keer tot een slaande ruzie en bracht Mohammed Heidi B. met een zwaard om het leven.

De reconstructie van vanmiddag moet meer duidelijkheid brengen over wat er die avond precies is gebeurd.

BEKIJK OOK