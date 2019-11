Vanryckeghem: 'Levensgevaarlijke verkeerssituatie E17 snel aanpakken'

Wie ’s morgens vanuit Kortrijk komt, moet er soms al aanschuiven op de pechstrook of de rechterrijstrook. Uit tellingen blijkt dat er elke dag meer dan 11.000 voertuigen de afrit nemen in de ochtendspits en zelfs meer dan 1.000 per uur. En dat leidt soms tot gevaarlijke situaties.

Nieuw afrittencomplex

Er komt een nieuw afrittencomplex in Waregem. Dat is al zeker. Maar uit een vraag aan de bevoegde minister blijkt dat er pas volgend jaar een studie komt voor de aanleg van een nieuwe fietsverbinding. Ten vroegste in 2021 volgt dan het afrittencomplex zelf. Maar Kurt Vanryckeghem, die ook burgemeester is van Waregem, wil niet zo lang wachten en vraagt om tijdelijke maatregelen om de veiligheid te verhogen.