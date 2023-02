Vanuit Ieper en Gistel voor boerenprotest in Brussel vrijdag

In totaal zijn er in Vlaanderen tien aanrijroutes uitgestippeld. Vanuit West-Vlaanderen trekt de colonne vrijdagochtend rond zeven uur in Ieper en Gistel op gang. De aankomst in Brussel is voorzien rond de middag. De hele rit leggen de boeren met hun tractor af via secundaire wegen onder politiebegeleiding. In de hoofdstad verzamelen alle tractoren aan de Havenlaan op een steenworp van de Wetstraat.

Het traject in Ieper loopt onder andere langs Roeselare, Izegem en Deerlijk. Daarna banen de boeren zich een weg naar Oost-Vlaanderen en Brussel. De tractoren uit Gistel rijden via Torhout, Lichtervelde, Ardooie en Tielt. Onderweg kunnen tractoren inpikken.

(lees verder onder de kaart)

Zeker al 1.500 tractoren

Hoeveel West-Vlaamse land- en tuinbouwers vrijdag de oversteek naar Brussel maken, is nog onduidelijk. Op Vlaams niveau gaat het al om 1.500 tractoren, maar het aantal kan nog groeien, vertelt provinciaal secretaris van Boerenbond West-Vlaanderen Hans Mommerency.

De actie is een initiatief van de Boerenbond, in samenwerking met ABS, Groene Kring, Jong ABS en Ferm voor Agravrouwen. Daarnaast pleiten de boeren ook om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid goed te keuren. Dat is een initiatief van de EU dat bestaat uit landbouwsubsidies en subsidies voor plattelandsontwikkeling.