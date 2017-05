Deze keer staat het maritiem feest in het teken van de binnenscheepvaart. Tijdens de vierdaagse is er een bijzondere aandacht voor het varend erfgoed uit de Franse Loirestreek. Naast een kleine vloot van vaartuigen die op de rivier worden ingezet liggen er nog zo’n 140 schepen in Oostende aangemeerd. Daarvan is de Russische Kruzenshtern ongetwijfeld de blikvanger. Oostende voor Anker trok vorig jaar ruim 160.000 bezoekers en is al jaren het toeristisch topevenement van Oostende.