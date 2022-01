Varkens komen om bij loodsbrand in Wervik

Een flink aantal varkens is overleden bij een loodsbrand, woensdag op de middag in Wervik. De brandweer kon de brand wel vrij snel blussen.

Net voor twaalf uur 's middags werd de brandweer van de zone Westhoek opgeroepen voor een loodsbrand in de Pollepelstraat in Wervik. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Door de beperkte waterdruk op de leidingen werden een vijftal tankwagens uit de buurt in versterking gevraagd.

De loods van 500 m² liep ernstige brand- en waterschade op. Een nabijgelegen loods kon gevrijwaard worden. Een groot deel van de biggen en zeugen kon gered worden. Maar er is toch ook een flink aantal varkens overleden in de getroffen loods.

De brand was vrij snel onder controle. De brandweer blijft nog een tijd ter plaatse voor nablussing en ventilatie.