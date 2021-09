Varkenshouders overleggen met minister Crevits

De varkenssector blijft niet gespaard van tegenslag deze dagen. Er was natuurlijk de coronacrisis, en door de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest konden de varkenshouders hun vlees niet exporteren. Ook nu nog raken ze China -toch een belangrijke markt- niet in. Gevolg is dat de prijzen per varken een historisch dieptepunt hebben bereikt. Veel varkenshouders werken daarom met verlies. En beterschap zit er op korte termijn niet in, zeggen de varkenshouders. (lees verder onder de foto)

Bart Vergote, varkenshouder uit Zedelgem en woordvoerder van het Algemeen Boerensyndicaat, nam onlangs een belangrijke beslissing. "Ik heb besloten om af te stappen van het houden van zeugen en opkweken van biggetjes, en in de toekomst biggen aan te kopen op 20 kg om deze verder te doen groeien op mijn bedrijf. Het is een beslissing die ik moest nemen omdat ik nu eenmaal ook ondernemer ben," schrijft hij op Facebook. (lees verder onder de Facebookpost)

Uitdagingen in toekomst

"Daarnaast staat de sector de komende jaren nog voor veel uitdagingen en investeringen op vlak van dierenwelzijn, milieu, of vergunningen," zegt Hans Mommerency, provinciaal secretaris van Boerenbond in West-Vlaanderen. "De sector wil deze uitdagingen aangaan, maar ervaart weinig respect en luisterbereidheid van de overheidswege. De fierheid op hun stiel ebt stilaan weg en men ziet nog weinig toekomstperspectief.”

Over de situatie was er vanmorgen in Deerlijk overleg op een varkensbedrijf, met bevoegd minister Hilde Crevits.

