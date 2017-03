Varkensvlees niet duurder door sluiting slachthuis

Dat zegt de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV). Volgens de federatie zal er geen prijsstijging volgen. Ze zegt ook dat er geen tekort aan varkensvlees zal zijn door de sluiting van het West-Vlaamse bedrijf, omdat dat hoofdzakelijk inzet op export.

Ook de Boerenbond maakt zich geen zorgen. "Er is genoeg slachtcapaciteit in ons land voorzien om het uitvallen van een slachthuis op te vangen. Dat kan zijn door een brand, een infectie of in dit geval door een sluiting", zegt Ann-Marie Vangeenberghe.

Ook de varkenshouders moeten hun beesten niet langer bijhouden dan gewoonlijk. "Als de dieren slachtrijp zijn, moet de houder op zoek naar een ander slachthuis. Dat vraagt enkel wat reorganisatie."