Vaste grenscontroles langs de E40 in Adinkerke stoppen

De vaste grenscontroles langs de E40 in Adinkerke verdwijnen. Dat is beslist na diplomatiek overleg tussen Frankrijk en België.

Door de controles stonden vaak lange files aan de grensovergang. Er gebeurden ook ongevallen, in juni nog met twee dodelijke slachtoffers. Door de controle van douane moest het verkeer via de parking de grens oversteken.

Burgemeester Bram Degrieck (De Panne): "De controlepost aan de grensovergang op de E40 is eindelijk opgeheven. Maanden aan een stuk moest alle verkeer op de E40 richting op de parking van de "aire des Moëres" afrijden. Te pas en te onpas werden er ook effectieve controles uitgevoerd waardoor er ellenlange files ontstonden op Belgisch grondgebied. In deze files ontstonden met de regelmaat van de klok ongevallen, met als triest hoogtepunt een ongeval waarbij twee personen het leven lieten toen ze achteraan op een vrachtwagen in de file botsten. Ik luidde herhaaldelijk de alarmbel betreffende de ontbrekende file-signalisatie op Belgisch grondgebied, gelukkig kwam het Vlaams Gewest na het dodelijke ongeval wel in actie en werd duidelijke file-signalisatie geplaatst. Ik ben blij dat deze miserie eindelijk en letterlijk van de baan is."