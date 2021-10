Vastgoed blijft aantrekkelijk, ook al stijgen prijzen

De vastgoedactiviteit in ons land blijft hoog. In de eerste negen maanden van het jaar steeg het aantal vastgoedtransacties met iets meer dan 20% tegenover dezelfde periode in 2020. En ten opzichte van 2019 was dat een stijging van zowat 16%.

Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). In de maanden juli, augustus en september werden er +15,3% meer appartementen verkocht dan in dezelfde periode in 2019. Gronden deden het opvallend goed (+30,5%), net als garages (+22,4%). Het aantal verkochte woonhuizen steeg minder sterk: +7,3%.

In de eerste negen maanden van 2021 steeg de vastgoedactiviteit in alle Vlaamse provincies in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De sterkste stijgingen waren in West-Vlaanderen (+21,7%) en Limburg (+19,6%). Wat de prijzen betreft betaalde je bij ons gemiddeld een kleine 288.000 euro voor een woonhuis en een appartement, dat is een stijging van zo'n 2%.