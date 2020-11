Vastgoedmarkt herstelt sneller aan de kust

De vastgoedmarkt aan de kust heeft zich in vergelijking met de rest van het land sneller hersteld na de coronadip in de lente.

In de periode van 1 januari tot 31 oktober 2020 steeg het aantal transacties aan de kust met +4,4% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. In België daalde het aantal transacties in die periode met -5,8%. In Vlaanderen bedroeg de daling -8,0%. De maand juni was een kantelpunt: het aantal transacties in de kustgemeenten steeg met +17,6% in vergelijking met juni 2019.

Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “Vastgoed aan de kust blijft dus populair, ondanks corona of misschien zelfs dankzij corona. Het lijkt erop dat kopers van een tweede verblijf bewust kiezen om in eigen land te blijven. Het vliegtuig nemen is geen evidentie meer. In het buitenland ziek worden kan voor extra complicaties zorgen.”

Gemiddelde prijs

Op dit ogenblik bedraagt de gemiddelde prijs van een kustappartement 286.416 euro. In vergelijking met 2019 steeg de prijs met +3,7%. In Knokke lag de gemiddelde prijs het hoogst: 564.033 euro. Westende en Zeebrugge waren het goedkoopst: de gemiddelde prijs van een appartement bedroeg er respectievelijk 187.660 en 194.621 euro.