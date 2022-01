De vrijwilligers in Vaxpo in Kortrijk houden deze week een prikmarathon zodat iedereen tegen eind januari een boosterprik heeft.

Ze vaccineren er zeven op zeven en tien uur per dag. Zo zullen er per dag 1600 spuitjes worden gezet. De Budafabriek is daarom volledig heringericht.

Volgende week maakt de stad pas de campagne voor het vaccineren van kinderen bekend. "We zijn nog in overleg met de scholen", klinkt het bij burgemeester van Kuurne Francis Benoit.