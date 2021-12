Vaxpo Kortrijk schaalt op vanaf januari: tot 10u per dag en in weekend

Bedoeling is om tegen eind januari alle boosterprikken te zetten, nu de intervalperiodes tussen de vaccins korter zijn. Vaxpo in de Budafabriek in Kortrijk vaccineert de inwoners van Kortrijk, Kuurne en Harelbeke.

Ook in weekends in januari

Vaxpo schaalt op vanaf 3 januari van 4 naar 6 of 7 lijnen en van 80 vrijwilligers per dag naar 100. Ook wordt 10 uur per dag gevaccineerd in plaats van 8 uur.

In alle weekends van januari wordt ook op zaterdag en zondag gevaccineerd, wel dan 8 uur per dag.